Владимир Минеев на следующей неделе отправится на Украину: «Мы воюем с нацизмом и нацистами. Нужно противостоять этой нечисти»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе сообщил, что на следующей неделе отправится на Украину.

«Мы проводили наших земляков на специальную военную операцию. Мне было предоставлено слово с трибуны, и я сообщил ребятам о том, что сам подписываю контракт с Армией России и уже на следующей неделе встаю в ряды и поеду на выполнение специальных задач.

Я там был как гражданское лицо на протяжении полугода, находился на новоприсоединенных территориях. Если у кого-то есть сомнения, хочу довести до их сведения, что идет полным ходом война против России, против наших ребят, против наших ценностей.

Мы там воюем не с Украиной и украинцами. Мы воюем с нацизмом и нацистами. И воюем мы против всего мира, поэтому нам сегодня нужно собраться всем вместе и одним целым противостоять этой нечисти», – сказал Минеев в телеграм-канале.

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