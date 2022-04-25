Магомед Исмаилов: «Противостояние с Минеевым по боксу состоится на площадке Hardcore»

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Российский боец Магомед Исмаилов рассказал, что планирует провести бой по правилам бокса с чемпионом AMC Fight Nights Владимиром Минеевым.

«Скорее всего, противостояние Исмаилова и Минеева состоится по боксу на площадке Hardcore. Думаю, это будет хороший старт для боксерской площадки Hardcore», – сказал Исмаилов.

Первый бой по правилам ММА между Исмаиловым и Минеевым закончился ничьей, во втором — Минеев победил техническим нокаутом в третьем раунде.

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