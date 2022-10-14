Камил Гаджиев: «Планируем бой Минеева с Шарой Буллетом в марте, но важно понимать, что у Вовы будет с военной службой»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о планах на бои Владимира Минеева, который получил повестку в военкомат и будет мобилизован.

«Бой Минеева с Родригесом? Он будет. 18 ноября по правилам кикбоксинга в Москве. Он [Родригес] и прилетел сюда заранее, учитывая политическую ситуацию, чтобы не рисковать боем. Будет готовиться здесь.

Что касается боя Минеева с Шарой Буллетом, то на середину марта планируем. Официально отмены не было.

Я считаю, он состоится в марте, но важно понимать, что у Вовы будет с военной службой. До 18 ноября он не уйдет, но после боя приступит к службе. Этот бой (против Родригеса) у него позиционируется как прощальный бой. Но, понимаешь, никто не знает, что будет дальше.

Может, он будет призван, и через три месяца вернется. А может, через месяц. А если все затянется, какие тут уже бои. Абсолютно непредсказуемая ситуация.

Его моральное состояние? Он готовится везде. В Мариуполе был, готовился. Он в состоянии сейчас выйти и подраться, а что будет дальше - вопрос. Но я бой с Шарой держу в голове. Всевышний даст нам такую возможность - подерутся», – сказал Гаджиев.

Минеев будет готовиться к бою с Родригесом в Мариуполе

Владимир Минеев: «Сказали, что берут в разведку, скорее всего. Родину защищать нужно всегда, а не только там, куда идут многие из нас»