Минеев про предложение Исмаилова о боксерском поединке: «От гастролирующего артиста стало слишком много шума»

Чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев отреагировал на заявление , который предложил подраться по правилам бокса на Hardcore.

«От гастролирующего артиста стало слишком много шума, который отвлекает от серьезных дел. Сложились обстоятельства, которые мне позволят показать свой бокс, а вам – увидеть шоу»

Рамиль Егоров, министр спорта Ульяновской области, предлагает пригласить лысого в Ульяновск, объяснить «за жизнь», а потом уже деклассировать в Москве», – сказал Минеев.

Магомед Исмаилов: «Противостояние с Минеевым по боксу состоится на площадке Hardcore»

Владимир Минеев: «У меня идея объединить все пояса в российских организациях – я считаю, это круто, это история»