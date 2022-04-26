Минеев про предложение Исмаилова о боксерском поединке: «От гастролирующего артиста стало слишком много шума»

Чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев отреагировал на заявление Магомеда Исмаилова, который предложил подраться по правилам бокса на Hardcore.
«От гастролирующего артиста стало слишком много шума, который отвлекает от серьезных дел. Сложились обстоятельства, которые мне позволят показать свой бокс, а вам – увидеть шоу»
Рамиль Егоров, министр спорта Ульяновской области, предлагает пригласить лысого в Ульяновск, объяснить «за жизнь», а потом уже деклассировать в Москве», – сказал Минеев.
Магомед Исмаилов: «Противостояние с Минеевым по боксу состоится на площадке Hardcore»
Владимир Минеев: «У меня идея объединить все пояса в российских организациях – я считаю, это круто, это история»