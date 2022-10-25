Нейт Диаз обратился к Чимаеву и Махачеву, опубликовав видео нокаута Тактарова: «Сможете ли вы продержаться в высшей лиге еще три года, новички»

Теги UFC Олег Тактаров MMA Нейт Диаз полусредний вес (MMA) Ислам Махачев Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Боец Нейт Диаз обратился к Хамзату Чимаеву и Исламу Махачеву, опубликовав концовку поединка между Олегом Тактаровым и Хенцо Грейси, в котором россиянин потерпел поражение нокаутом.

«Вот что бывает, когда вы, парни, деретесь со мной.

Чарльза легко, Холланда легко, но давайте посмотрим, сможете ли вы продержаться в высшей лиге еще три года, новички», – написал Диаз.

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