Нейт Диаз обратился к Чимаеву и Махачеву, опубликовав видео нокаута Тактарова: «Сможете ли вы продержаться в высшей лиге еще три года, новички»
Боец Нейт Диаз обратился к Хамзату Чимаеву и Исламу Махачеву, опубликовав концовку поединка между Олегом Тактаровым и Хенцо Грейси, в котором россиянин потерпел поражение нокаутом.
«Вот что бывает, когда вы, парни, деретесь со мной.
Чарльза легко, Холланда легко, но давайте посмотрим, сможете ли вы продержаться в высшей лиге еще три года, новички», – написал Диаз.
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