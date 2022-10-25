Нейт Диаз обратился к Чимаеву и Махачеву, опубликовав видео нокаута Тактарова: «Сможете ли вы продержаться в высшей лиге еще три года, новички»

Боец Нейт Диаз обратился к и , опубликовав концовку поединка между и Хенцо Грейси, в котором россиянин потерпел поражение нокаутом.

«Вот что бывает, когда вы, парни, деретесь со мной.

Чарльза легко, Холланда легко, но давайте посмотрим, сможете ли вы продержаться в высшей лиге еще три года, новички», – написал Диаз.

Алекс Волкановски: «С нетерпением жду, когда меня объявят аутсайдером боя с Махачевым»

Хабиб – о конфликте между Чимаевым и Абубакаром: «Инцидент в Абу-Даби не красит нас»