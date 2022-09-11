Тактаров про бой Чимаев – Холланд: «Зачем Хамзату подставлять такие подарки?»

Теги UFC Олег Тактаров MMA Нейт Диаз полусредний вес (MMA) Хамзат Чимаев Кевин Холланд UFC 279 Чимаев - Холланд Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА Олег Тактаров прокомментировал победу Хамзата Чимаева над Кевином Холландом на UFC 279.

«Чимаев – молодец. Он сделал вывод, что не надо борцу руками махать и сразу перевел бой в свою стихию.

Я в одном из первых своих боев в ММА, еще до UFC я тоже начал боксировать с человеком в кимоно. С ним можно было в партере делать, что хочешь, а я по ударам выиграл у него 2:1, а если бы проиграл, не знаю, как бы дальше дело пошло.

Хамзат действовал очень четко, цепко схватил его по-кошачьи и спокойно перевел. Парень был, конечно, не его уровня, так же, как и Нейт Диаз. Зачем ему подставлять такие подарки? Можно прийти на тренировку к Чимаеву и увидеть то же самое», – сказал Тактаров.

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