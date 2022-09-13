Тони Фергюсон: «У нас есть два русских: Хабиб, который убежал от меня на UFC 209, и Чимаев, который убежал от Диаза на UFC 279»

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Американский боец UFC Тони Фергюсон прокомментировал проваленное взвешивание Хамзата Чимаева перед боем с Нейтом Диазом на UFC 279.

Напомним, швед чеченского происхождения провалил сгонку веса и лишился боя с Диазом. В итоге Чимаев дрался с Кевином Холландом, задушив того в первом раунде, а Диаз — с Тони Фергюсоном, которого победил гильотиной в четвертом раунде.

«Когда на взвешивании все закрутилось таким образом, то это напомнило мне времена пандемии, понимаете, о чем я? Как сказал Нейт – у нас есть двое русских.

С одной стороны у нас есть Хабиб, который убежал от меня на UFC 209, а с другой Чимаев, который убежал от Нейта на UFC 279.

Там на взвешивании была неразбериха, а тут еще Хамзат со своим недовесом. Я хочу быть настоящим, но мне кажется, что все это дерьмо было прикрытием для Чимаева», – сказал Фергюсон.

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