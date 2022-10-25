Алекс Волкановски: «С нетерпением жду, когда меня объявят аутсайдером боя с Махачевым»

Чемпион UFC в полулегком весе рад принять вызов чемпиона легкого дивизиона .

«Это определенно вызов. Я не собираюсь сидеть и говорить, что это не так. Каждый думает, а смогу ли я пройти это испытание? 100%, у меня нет даже капли сомнений.

С нетерпением жду этого боя, а также с нетерпением жду, когда меня объявят аутсайдером. Я жду, когда люди скажут: «Он не сможет справиться с его силой. Его вынесут. Он не сможет даже подняться».

Также я не могу дождаться, когда по ходу поединка буду доказывать, что люди ошибались. Мне нравится быть аутсайдером. Если люди снова хотят усомниться во мне, это прекрасно», – сказал Волкановски.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля может возглавить UFC 284 в австралийском Перте.

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