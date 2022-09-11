Артем Резников про бой Чимаев – Холланд: «Думаю, что это постанова, но я все равно с удовольствием посмотрел»

Боец ACA Артем Резников поделился впечатлениями от бой и Кевина Холланда на 279.

«Если у тебя перевес 4 кг - значит, ты и не хотел сделать вес. Это все спланированная акция? Конечно, Холланд же неизвестный боец, а Диас - хайповый. Они понимают, что, скорее всего, Хамзат победит, и это интересный бой. А тут берут и ставят Диаса с , а Чимаева ставят с Холландом.

Я в это не верю в это, потому что два топа, как Диас и Фергюсон, не стали бы драться, не готовясь друг на друга. Мне так кажется. Даже Джон Джонс отказывался от Чейла Соннена, аргументируя тем, что не готовился на него. Хотя Джонс был явным фаворитом.

Это было заранее спланировано. Просто им нужно было сделать хайповый бой, а если его сразу поставят с Холландом, то кому это интересно? Смысла такого не будет.

А тут кипиш на пресс-конференции, не сделал вес, и тут уже пошел большой интерес к бою, мол, что же будет дальше? Тут же ставят Холланда, и они чуть ли не сразу подрались. Вот, допустим, мне сразу стало интересно. Думаю, что это постанова, но я все равно с удовольствием посмотрел бой», – сказал Резников.

Чимаев наказал американца-болтуна: придушил Холланда за 2 минуты и снова не пропустил ударов – под свист с трибун

Тактаров про бой Чимаев – Холланд: «Зачем Хамзату подставлять такие подарки?»