Фрэнк Уоррен – о соперниках Фьюри: «Тайсон встретится с Чисорой, а затем сразится с Усиком»

Со-промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что следующим соперником его клиента станет .

Ранее боксеры дважды сходились в ринге, оба раза сильнее оказывался «Цыганский король».

«У нас есть соперник с самым высоким рейтингом, которым является Дерек Чисора. Тайсон в этом году дрался только раз и мы ожидали, что он встретится в декабре с Усиком, но Александр был недоступен.

Надеюсь, их бой состоится в феврале. Тайсон хочет подраться перед тем, как пойти на этот большой бой. Фьюри встретится с Чисорой и если пройдет через него, то вступит в бой с Усиком», – сказал Уоррен.

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