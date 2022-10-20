Фрэнк Уоррен: «Фьюри нельзя оступиться в бою с Чисорой, потому что в новом году ему предстоит провести широко разрекламированный поединок с Усиком»

Менеджер Фрэнк Уоррен прокомментировал организацию третьего боя между и Дереком Чисорой.

«Очень рад устроить Фьюри защиту титула чемпиона мира на глазах у британских фанатов в Лондоне. Тайсон однозначно покорил Америку своей трилогией с Деонтеем Уайлдером.

Тайсон хотел еще раз подраться в родной стране в этом году после особенного вечера на стадионе «Уэмбли» в апреле. Это привело нас на великолепный стадион «Тоттенхэма» ради боя против старого соперника в лице .

Дерек тоже любимец британских фанатов, заново нашел себя в последние годы, и Тайсон давно изъявлял желание подраться с ним в третий раз.

Тайсону нельзя оступиться в этом бою, потому что в новом году ему предстоит провести широко разрекламированный бой с , который мы с нетерпением ждем», – сказал Уоррен.

Официально: бой Фьюри – Чисора состоится 3 декабря в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма»

Фрэнк Уоррен – о соперниках Фьюри: «Тайсон встретится с Чисорой, а затем сразится с Усиком»