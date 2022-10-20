Официально: бой Фьюри – Чисора состоится 3 декабря в Лондоне

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри Дерек Чисора бокс Даниэль Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Промоутерская компания Top Rank анонсировала поединок чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри.

3 декабря на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне британец проведет третий бой с Дереком Чисорой.

В со-главном событии турнира чемпион WBA в тяжелом весе Даниэль Дюбуа проведет защиту титула в бою с Кевином Лереной.

Фьюри дважды побеждал Чисору: в 2011 году единогласным решением судей, в 2014-м — вследствие отказа соперника от продолжения боя после десятого раунда.

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