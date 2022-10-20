Официально: бой Фьюри – Чисора состоится 3 декабря в Лондоне
Промоутерская компания Top Rank анонсировала поединок чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри.
3 декабря на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне британец проведет третий бой с Дереком Чисорой.
В со-главном событии турнира чемпион WBA в тяжелом весе Даниэль Дюбуа проведет защиту титула в бою с Кевином Лереной.
Фьюри дважды побеждал Чисору: в 2011 году единогласным решением судей, в 2014-м — вследствие отказа соперника от продолжения боя после десятого раунда.
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