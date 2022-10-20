Официально: бой Фьюри – Чисора состоится 3 декабря в Лондоне

Промоутерская компания Top Rank анонсировала поединок чемпиона WBC в тяжелом весе .

3 декабря на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне британец проведет третий бой с .

В со-главном событии турнира чемпион WBA в тяжелом весе проведет защиту титула в бою с Кевином Лереной.

Фьюри дважды побеждал Чисору: в 2011 году единогласным решением судей, в 2014-м — вследствие отказа соперника от продолжения боя после десятого раунда.

Фрэнк Уоррен – о соперниках Фьюри: «Тайсон встретится с Чисорой, а затем сразится с Усиком»

Фьюри объяснил, почему не стал ждать боя с Джошуа: «Восемь недель до поединка, а контракта нет»