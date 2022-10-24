Оливейра извинился перед фанатами за проигрыш Махачеву: «Ислам проявил себя как чемпион»

Бывший чемпион UFC в легком весе обратился к поклонникам после поединка с , которому бразилец проиграл удушающим приемом во втором раунде главного события UFC 280.

«Я записываю это видео, чтобы подлиться мыслями и принести свои извинения. Я уверен, что вся моя подготовка была правильной.

Но вчера во время боя я не смог найти себя. У Ислама был лучше тайминг. И в целом он показал более качественное выступление, проявил себя как чемпион.

Спасибо всем, кто отправляет мне сообщения – как позитивные, так и негативные. Я вернусь домой, полностью посвящу себя тренировкам и вновь взберусь на вершину дивизиона», – сказал Оливейра.

Оливейра – о планах на будущее: «Никогда не знаешь, что решат в UFC. Они всегда меняют свое мнение»

Махачев встретился с Оливейрой на следующий день после боя: «Ничего, кроме уважения»