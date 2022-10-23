Конор уверен в победе над Махачевым: «Я создал все инструменты, чтобы победить этот стиль»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор поделился мыслями о поединке между и .

Ирландец похвалил Махачева за зрелищную победу удушающим приемом, при этом выразив уверенность, что сам он смог бы одолеть Ислама.

«Хороший бой, хорошее исполнение. Я создал все инструменты, чтобы победить этот стиль. Удары в лицо с клинча, удары снизу, а остальной мой репертуар вы знаете. Стальная левая нога, задняя рука с пушкой и контроль.

Мысль о том, что я могу нейтрализовать эту систему боя с помощью моей собственной разработанной системы, меня весьма интригует.

Кто против? Это не личное мнение, а оценка навыков. Даже через поколения, они остаются любителями», – сказал Конор.

Махачев – о разговоре с мамой после победы над Оливейрой: «Сказал ей: «Готовь пирожки, я приеду скоро»

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