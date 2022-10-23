Махачев пообещал новый телевизор фанату, который разбил экран, празднуя победу Ислама

Новоиспеченный чемпион в легком весе попросил связаться с собой фаната, который на радостях разбил телевизор, празднуя победу россиянина в бою против .

Ислам выложил в соцсетях сториз видео инцидента, попросив несдержанного фаната связаться с ним.

«От меня новый телевизор! Скиньте контакт», – подписал видео Махачев.

Оливейра – о проигрыше Махачева: «Я собираюсь вернуть себе пояс. Раненый лев – самый опасный зверь!»

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