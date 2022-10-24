Оливейра – о планах на будущее: «Никогда не знаешь, что решат в UFC. Они всегда меняют свое мнение»

Бывший чемпион в легком весе Чарльз Оливейра рассказал, чем планирует заниматься после поражения в бою с .

«Никогда не знаешь, что решат в промоушене. Они все время меняют свое мнение, так что ты тут будешь говорить?

Правда в том, что по-прежнему остается претендентом №1 в дивизионе. Итак, что мы собираемся делать, так это вернуться домой, увидеться с семьей, поговорить с моими менеджерами, оценить ситуацию и потому немного поболтать с UFC», – сказал Оливейра.

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