Махачев встретился с Оливейрой на следующий день после боя: «Ничего, кроме уважения»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Новоиспеченный чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев сделал совместное фото с Чарльзом Оливейрой.

Бойцы встретились на следующий день после поединка на UFC 280, в котором россиянин одержал победу удушающим приемом во втором раунде.

«Ничего, кроме уважения к Чарльзу Оливейру. Спасибо всем фанатам из Бразилии», – подписал пост Ислам.

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