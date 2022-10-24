Махачев встретился с Оливейрой на следующий день после боя: «Ничего, кроме уважения»

Новоиспеченный чемпион в легком весе сделал совместное фото с .

Бойцы встретились на следующий день после поединка на UFC 280, в котором россиянин одержал победу удушающим приемом во втором раунде.

«Ничего, кроме уважения к Чарльзу Оливейру. Спасибо всем фанатам из Бразилии», – подписал пост Ислам.

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