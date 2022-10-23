Уайт – о победе Махачева: «Сегодня Ислам выглядел просто невероятно»

Президент UFC Дэйна Уайт поделился ощущениями от выступления в поединке с .

Напомним, что россиянин одержал победу во втором раунде, успешно применив удушающий прием.

«Когда я поднялся в октагон [после окончания боя], то Хабиб мне сказал: «Я же говорил тебе. Я же говорил, что Ислам – лучший в мире».

Я имею в виду, побить Оливейру это одно, но победить его так, как сделал Махачев – это совсем другое. Причем он сделал это так быстро.

Сегодня Ислам выглядел просто невероятно. Самым большим вопросом было то, как он справится со всем этим давлением, и он справился на все сто процентов», – сказал Уайт.

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