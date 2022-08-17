Чимаев – об Усмане: «Он боится меня, всегда говорит, что закончит карьеру»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Хорхе Масвидаль Камару Усман Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев считает, что чемпион дивизиона Камару Усман будет избегать боя с ним.

Швед чеченского происхождения уверен, что нигериец скорее завершит карьеру, чем примет этот поединок.

«Посмотрим, подерусь ли я с победителем боя Усман – Эдвардс. Если Камару победит, то я думаю, что он возьмет долгую паузу перед возвращением. 

Возможно, он даже уйдет на пенсию. Я считаю, что этот парень меня боится. Он всегда говорит, что, вероятно, закончит карьеру. 

Я надеюсь, что Усман победит в этом бою, и я подерусь с ним. Но если он долго не будет драться, то Хорхе Масвидаль начал много болтать. Может быть, мне придется разбить лицо и ему», – сказал Чимаев.

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