Рамзан Кадыров сообщил, что помирил Хамзата Чимаева и Абубакара Нурмагомедова
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что уладил конфликт между бойцами UFC Хамзатом Чимаевым и Абубакаром Нурмагомедовым, которые подрались на турнире UFC 280.
«Между Хамзатом Чимаевым и Абубакром Нурмагомедовым нет никакой ссоры – убедился лично, и передаю эту информацию недоброжелателям.
Не раздувайте из этого проблему вселенского масштаба и не пытайтесь подначивать и дразнить спортсменов и их болельщиков.
Подобное случается, в том числе и между братьями. Но тут имело место именно недоразумение, которое разрешилось.
Так что не пишите ерунду, не берите грех на душу, за каждое скверное слово придется отвечать перед Всевышним!» – написал Кадыров в соцсетях.
Комментарии