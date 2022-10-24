Рамзан Кадыров сообщил, что помирил Хамзата Чимаева и Абубакара Нурмагомедова

Глава Чеченской республики сообщил, что уладил конфликт между бойцами UFC Хамзатом Чимаевым и , которые подрались на турнире UFC 280.

«Между Хамзатом Чимаевым и Абубакром Нурмагомедовым нет никакой ссоры – убедился лично, и передаю эту информацию недоброжелателям.

Не раздувайте из этого проблему вселенского масштаба и не пытайтесь подначивать и дразнить спортсменов и их болельщиков.

Подобное случается, в том числе и между братьями. Но тут имело место именно недоразумение, которое разрешилось.

Так что не пишите ерунду, не берите грех на душу, за каждое скверное слово придется отвечать перед Всевышним!» – написал Кадыров в соцсетях.

Хамзат Чимаев подрался с братом Хабиба на UFC 280