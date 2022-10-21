Ковингтон и Чимаев могут провести бой в начале 2023 года (ТАСС)

UFC занимается разработкой поединка в полусреднем весе между и Хамзатом Чимаевым.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в команде шведа чеченского происхождения.

Поединок может состояться в одном из первых турниров UFC в 2023 году.

Напомним, что Хамзат в последнем поединке одержал досрочную победу над Кевином Холландом. Ковингтон в марте этого года разгромил по очкам Хорхе Масвидаля.

Хамзат Чимаев прилетит в Абу-Даби, где обсудит с UFC следующий бой

Тренер Чимаева: «Мы можем подраться с Пауло Костой на UFC 283 в Бразилии»