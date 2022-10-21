Ковингтон и Чимаев могут провести бой в начале 2023 года (ТАСС)

Теги UFC Колби Ковингтон Хамзат Чимаев UFC 280 Чимаев - Ковингтон Бокс/MMA/UFC

UFC занимается разработкой поединка в полусреднем весе между Колби Ковингтоном и Хамзатом Чимаевым.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в команде шведа чеченского происхождения.

Поединок может состояться в одном из первых турниров UFC в 2023 году.

Напомним, что Хамзат в последнем поединке одержал досрочную победу над Кевином Холландом. Ковингтон в марте этого года разгромил по очкам Хорхе Масвидаля.

Хамзат Чимаев прилетит в Абу-Даби, где обсудит с UFC следующий бой

Тренер Чимаева: «Мы можем подраться с Пауло Костой на UFC 283 в Бразилии»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные