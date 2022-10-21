Ковингтон и Чимаев могут провести бой в начале 2023 года (ТАСС)
UFC занимается разработкой поединка в полусреднем весе между Колби Ковингтоном и Хамзатом Чимаевым.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в команде шведа чеченского происхождения.
Поединок может состояться в одном из первых турниров UFC в 2023 году.
Напомним, что Хамзат в последнем поединке одержал досрочную победу над Кевином Холландом. Ковингтон в марте этого года разгромил по очкам Хорхе Масвидаля.
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