Усман назвал условие боя с Чимаевым: «Любому бойцу нужно пройти через Ковингтона»

Чемпион UFC в полусреднем весе сообщил, что должен сделать и другие претенденты на пояс, чтобы получить бой с ним.

«У нас в дивизионе много крепких парней. К примеру, Чимаев или Белал Мухаммад. Также Колби Ковингтон никуда не делся. Он крепко держит свое место претендента.

Чтобы наш бой имел смысл, любому из бойцов нужно пройти через Колби. Ковингтон продемонстрировал, что может победить любого соперника, но не меня. Поэтому, чтобы доказать, что ты достоин побороться за титул, ты сначала должен победить Колби.

В конце концов, я буду уничтожать этих парней, пока мне не надоест. Кто станет следующим, тот будет следующим», – сказал Усман.

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