Боец UFC Алексеева – о победе Махачева: «Боевое самбо рулит, грэпплинг – сосет»

Боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала результат поединка за титул в легком весе между и , в котором россиянин одержал победу удушающим приемом во втором раунде.

«Махачев – красавчик, показал отличные навыки боевого самбо. Что он с Оливейрой только не делал. Все было круто и четко. Переводы, тейкдауны, стойка, партер.

Ислам наглядно продемонстрировал всем разницу своих навыков с умениями Оливейры. Другими словами, боевое самбо рулит, грэпплинг – сосет», – сказала Ирина.

Махачев – о переходе в полусредний вес: «Я люблю соревноваться. Проиграть в другом весе не так страшно»

Махачев – о разговоре с мамой после победы над Оливейрой: «Сказал ей: «Готовь пирожки, я приеду скоро»