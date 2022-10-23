Боец UFC Алексеева – о победе Махачева: «Боевое самбо рулит, грэпплинг – сосет»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала результат поединка за титул в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой, в котором россиянин одержал победу удушающим приемом во втором раунде.

«Махачев – красавчик, показал отличные навыки боевого самбо. Что он с Оливейрой только не делал. Все было круто и четко. Переводы, тейкдауны, стойка, партер.

Ислам наглядно продемонстрировал всем разницу своих навыков с умениями Оливейры. Другими словами, боевое самбо рулит, грэпплинг – сосет», – сказала Ирина.

Махачев – о переходе в полусредний вес: «Я люблю соревноваться. Проиграть в другом весе не так страшно»

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