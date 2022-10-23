Оливейра – о проигрыше Махачева: «Я собираюсь вернуть себе пояс. Раненый лев – самый опасный зверь!»
Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра заявил, что настроен взять реванш у новоиспеченного чемпиона Ислама Махачева.
Напомним, что россиянин одержал победу во втором раунде, успешно применив удушающий прием.
«Я все еще являюсь претендентом номер один в дивизионе. Мы вернемся домой, я поговорю с семьей, с командой, пообщаюсь с UFC, и мы решим, каким будет наш следующий шаг.
Никто не бил меня тяжелее, чем жизнь. Я падал, вставал, и собираюсь вернуть себе пояс. Раненый лев – самый опасный зверь!», – сказал Оливейра.
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