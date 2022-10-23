Махачев – о разговоре с мамой после победы над Оливейрой: «Сказал ей: «Готовь пирожки, я приеду скоро»

Чемпион UFC в легком весе рассказал, что первый телефонный разговор после победы над провел с родителями.

«Ну я домой позвонил. Маме, отцу сразу позвонил сам. Телефон попросил, я там час не мог никак телефон в руки взять. Как взял, сразу домой позвонил.

Что мама сказала? Она мне последнюю неделю отправляла, как она пирожки готовит, раздает соседям. Я говорю ей: «Готовь, я приеду скоро», – сказал Махачев.

Хабиб про следующего соперника Махачева: «Или Волкановски, или Дариуш. В начале марта»

Хабиб: «Наш план с Махачевым – отправиться в Австралию и подраться дома у Волкановски. Мы знаем, что финишируем его»