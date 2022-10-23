Махачев – о разговоре с мамой после победы над Оливейрой: «Сказал ей: «Готовь пирожки, я приеду скоро»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, что первый телефонный разговор после победы над Чарльзом Оливейрой провел с родителями.

«Ну я домой позвонил. Маме, отцу сразу позвонил сам. Телефон попросил, я там час не мог никак телефон в руки взять. Как взял, сразу домой позвонил.

Что мама сказала? Она мне последнюю неделю отправляла, как она пирожки готовит, раздает соседям. Я говорю ей: «Готовь, я приеду скоро», – сказал Махачев.

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