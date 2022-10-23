Махачев – о переходе в полусредний вес: «Я люблю соревноваться. Проиграть в другом весе не так страшно»

Чемпион UFC в легком весе заявил, что подумает о переходе в полусредний вес, если пройдет всех топовых оппонентов в 70 килограммах.

Также россиянин отметил, что желание конкурировать преобладает над страхом потерпеть поражение в другой весовой категории.

«Я люблю соревноваться. Если я уже буду доминировать в своем весе, то почему бы и не попробовать? Тебя же запомнят.

Перейти в другой вес и проиграть – это не такое страшное событие. Потому что это уже как Волкановски, который всех перебил в своем дивизионе, а теперь он хочет в 70 кг.

Если у него получится, удастся выиграть, то он войдет в историю, как Сен-Пьер и . Их запомнят надолго», – сказал Махачев.

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