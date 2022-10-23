Оливейра про поражение Махачеву: «Иногда бывает так, что это не твой день. Обещаю, что верну пояс»
Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра прокомментировал поражение от Ислама Махачева на UFC 280.
Бразилец проиграл удушающим приемом во втором раунде.
«Иногда бывает так, что это не твой день. Я обещаю вам, что верну себе пояс.
Дэйна Уайт, дайте мне следующего соперника», – сказал Оливейра.
Махачев уничтожил Оливейру и стал чемпионом UFC! Избил, заставил сдаться и получил титул от Хабиба
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