Оливейра про поражение Махачеву: «Иногда бывает так, что это не твой день. Обещаю, что верну пояс»

Экс-чемпион UFC в легком весе прокомментировал поражение от на UFC 280.

Бразилец проиграл удушающим приемом во втором раунде.

«Иногда бывает так, что это не твой день. Я обещаю вам, что верну себе пояс.

Дэйна Уайт, дайте мне следующего соперника», – сказал Оливейра.

Махачев уничтожил Оливейру и стал чемпионом UFC! Избил, заставил сдаться и получил титул от Хабиба

Видео сабмишена в бою Махачев – Оливейра