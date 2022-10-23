Оливейра про поражение Махачеву: «Иногда бывает так, что это не твой день. Обещаю, что верну пояс»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра прокомментировал поражение от Ислама Махачева на UFC 280.

Бразилец проиграл удушающим приемом во втором раунде.

«Иногда бывает так, что это не твой день. Я обещаю вам, что верну себе пояс.

Дэйна Уайт, дайте мне следующего соперника», – сказал Оливейра.

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Видео сабмишена в бою Махачев – Оливейра

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