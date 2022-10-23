Хабиб: «Наш план с Махачевым – отправиться в Австралию и подраться дома у Волкановски. Мы знаем, что финишируем его»
Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах Ислама Махачева после завоевания титула UFC в легком весе.
«22 года мы тренировались вместе, я говорю вам, что Ислам Махачев сейчас не просто лучший легковес, он лучший боец в мире.
Наш план – отправиться в Австралию и подраться у короля P4P Алекса Волкановски дома. Мы знаем, что финишируем его», – сказал Хабиб.
На UFC 280 в Абу-Даби Махачев победил Оливейру удушающим приемом во втором раунде.
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