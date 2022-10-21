UFC 280: Оливейра – Махачев, Ян – О’Мэлли и Стерлинг – Диллашоу

В Абу-Даби (ОАЭ) 22 октября состоится турнир UFC 280, в главном событии которого пройдет бой за титул в легком весе между (33-8) и (22-1).

В со-главном бою вечера состоится поединок за пояс в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом (21-3) и (20-4).

Другие бои турнира:

(16-3) против ’Мэлли (15-1);

Бенеил Дариуш (21-4-1) против Матеуша Гамрота (21-1);

Белал Мухаммад (21-3) против Шона Брэди (15-0);

Махмуд Мурадов (25-7) против Кайо Борральо (12-1);

Волкан Оздемир (18-6) против Никиты Крылова (27-9);

Абубакар Нурмагомедов (16-3-1) против Гаджи Омаргаджиева (13-1);

Армен Петросян (6-2) против Эй Джейя Добсона (7-1);

Мухаммад Мокаев (8-0) против Малколма Гордона (14-5).

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