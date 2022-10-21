UFC 280: Оливейра – Махачев, Ян – О’Мэлли и Стерлинг – Диллашоу
В Абу-Даби (ОАЭ) 22 октября состоится турнир UFC 280, в главном событии которого пройдет бой за титул в легком весе между Чарльзом Оливейрой (33-8) и Исламом Махачевым (22-1).
В со-главном бою вечера состоится поединок за пояс в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом (21-3) и Ти Джеем Диллашоу (20-4).
Другие бои турнира:
Петр Ян (16-3) против Шона О’Мэлли (15-1);
Бенеил Дариуш (21-4-1) против Матеуша Гамрота (21-1);
Белал Мухаммад (21-3) против Шона Брэди (15-0);
Махмуд Мурадов (25-7) против Кайо Борральо (12-1);
Волкан Оздемир (18-6) против Никиты Крылова (27-9);
Абубакар Нурмагомедов (16-3-1) против Гаджи Омаргаджиева (13-1);
Армен Петросян (6-2) против Эй Джейя Добсона (7-1);
Мухаммад Мокаев (8-0) против Малколма Гордона (14-5).
Взвешивание UFC 280: Оливейра и Махачев показали одинаковый вес, Ян тяжелее О’Мэлли
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