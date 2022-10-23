Махачев бросил вызов Волкановски, Алекс согласился

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Чарльз Оливейра Алекс Волкановски UFC 280 Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев после победы над Чарльзом Оливейрой на UFC 280 бросил вызов чемпиону полулегкого дивизиона Алексу Волкановски.

«Я не вижу этого невысокого парня, приведите его сюда», – сказал Махачев, намекая на Волкановски, после того, как Хабиб Нурмагомедов заявил, что следующий бой Ислам проведет против Алекса в Австралии.

«Ислам победил второго номера рейтинга вне зависимости от категории. Теперь мы хотим подраться с королем рейтинга вне зависимости от категории Волкановски в Австралии», – сказал Хабиб.

«Давайте сделаем это!» – заявил Волкановски, выйдя в клетку.

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