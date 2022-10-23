Махачев бросил вызов Волкановски, Алекс согласился
Ислам Махачев после победы над Чарльзом Оливейрой на UFC 280 бросил вызов чемпиону полулегкого дивизиона Алексу Волкановски.
«Я не вижу этого невысокого парня, приведите его сюда», – сказал Махачев, намекая на Волкановски, после того, как Хабиб Нурмагомедов заявил, что следующий бой Ислам проведет против Алекса в Австралии.
«Ислам победил второго номера рейтинга вне зависимости от категории. Теперь мы хотим подраться с королем рейтинга вне зависимости от категории Волкановски в Австралии», – сказал Хабиб.
«Давайте сделаем это!» – заявил Волкановски, выйдя в клетку.
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