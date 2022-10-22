Волкановски сообщил, что у кого-то из пары Махачев – Оливейра возникли проблемы на финальном этапе весогонки

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Алекс Волкановски UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски сообщил, что одного из участников титульного боя Ислам МахачевЧарльз Оливейра возникли проблемы на финальном этапе весогонки.

Волкановски является запасным бойцом главного поединка UFC 280.

«В ночь перед взвешиванием нам позвонили и спросили, как дела с весогонкой. Они сказали не слишком много, но было очевидно, что у кого-то возникли проблемы.

Раньше такого, чтобы интересовались ночью ходом весогонки, не было никогда. А значит, у кого-то все шло не совсем гладко.

Сам я в это время уже спал, и мне рассказали об этом утром», – сказал Волкановски.

Бой Махачева и Оливейры состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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