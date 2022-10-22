Волкановски сообщил, что у кого-то из пары Махачев – Оливейра возникли проблемы на финальном этапе весогонки

Чемпион UFC в полулегком весе сообщил, что одного из участников титульного боя – возникли проблемы на финальном этапе весогонки.

Волкановски является запасным бойцом главного поединка UFC 280.

«В ночь перед взвешиванием нам позвонили и спросили, как дела с весогонкой. Они сказали не слишком много, но было очевидно, что у кого-то возникли проблемы.

Раньше такого, чтобы интересовались ночью ходом весогонки, не было никогда. А значит, у кого-то все шло не совсем гладко.

Сам я в это время уже спал, и мне рассказали об этом утром», – сказал Волкановски.

Бой Махачева и Оливейры состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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