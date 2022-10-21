Взвешивание UFC 280: Оливейра и Махачев показали одинаковый вес, Ян тяжелее О’Мэлли
В Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 280, в главном событии которого пройдет бой за титул в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.
Перед началом турнира прошла традиционная процедура взвешивания бойцов:
Чарльз Оливейра (70,08 кг) против Ислама Махачева (70,08 кг);
Алджамейн Стерлинг (61,23 кг) против Ти Джея Диллашоу (61,23 кг);
Петр Ян (61,68 кг) против Шона О’Мэлли (61,46 кг);
Бенеил Дариуш (70,76 кг) против Матеуша Гамрота (70,76 кг);
Волкан Оздемир (93,44 кг) против Никиты Крылова (93,44 кг);
Абубакар Нурмагомедов (77,33 кг) против Гаджи Омаргаджиева (77,56 кг);
Армен Петросян (84,36 кг) против Эй Джейя Добсона (83,91 кг);
Мухаммад Мокаев (57,15 кг) против Малколма Гордона (57,15 кг).
Махачев и Оливейра провели дуэль взглядов в преддверии UFC 280
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