Взвешивание UFC 280: Оливейра и Махачев показали одинаковый вес, Ян тяжелее О’Мэлли

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В Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 280, в главном событии которого пройдет бой за титул в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.

Перед началом турнира прошла традиционная процедура взвешивания бойцов:

Чарльз Оливейра (70,08 кг) против Ислама Махачева (70,08 кг);

Алджамейн Стерлинг (61,23 кг) против Ти Джея Диллашоу (61,23 кг);

Петр Ян (61,68 кг) против Шона О’Мэлли (61,46 кг);

Бенеил Дариуш (70,76 кг) против Матеуша Гамрота (70,76 кг);

Волкан Оздемир (93,44 кг) против Никиты Крылова (93,44 кг);

Абубакар Нурмагомедов (77,33 кг) против Гаджи Омаргаджиева (77,56 кг);

Армен Петросян (84,36 кг) против Эй Джейя Добсона (83,91 кг);

Мухаммад Мокаев (57,15 кг) против Малколма Гордона (57,15 кг).

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