Тренер Оливейры: «Согласно нашему плану, Чарльз должен задушить Махачева во втором или третьем раунде»

Сисеро Коутиньо, тренер экс-чемпиона UFC Чарльза Оливейры, поделился ожиданиями от боя бойца за вакантный титул в легком весе с .

«Чарльз прекрасно знает плюсы и минусы Махачева. У нас есть определенный план. Мы понимаем, что бой скорее всего пройдет в борьбе.

Согласно нашему плану, Чарльз должен задушить Махачева во втором или третьем раунде», – сказал Коутиньо.

Бой Махачева и Оливейры 22 октября возглавит UFC 280 в Абу-Даби.

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