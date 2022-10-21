Волкановски принял участие в церемонии взвешивания UFC 280: Алекс тяжелее Махачева и Оливейры

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Алекс Волкановски UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе и лучший боец P4P Алекс Волкановски принял участие в церемонии взвешивания перед турниром UFC 280, несмотря на то, что у австралийца пока нет боя.

Волкановски вызвался стать запасным в титульном поединке в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.

Любопытно, что Волкановски показал на весах 70,31 кг, что больше, чем у претендентов на титул (оба показали 70,08 кг).

Взвешивание UFC 280: Оливейра и Махачев показали одинаковый вес, Ян тяжелее О’Мэлли

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