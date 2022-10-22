Дэйна Уайт: «Оливейра обгонит Хабиба в рейтинге лучших бойцов в истории легкого веса, если победит Махачева»

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что в случае победы над Исламом Махачевым Чарльз Оливейра обгонит в рейтинге величайших бойцов легкого веса.

«Да, это абсолютно верно. Согласен с этим на 100%.

Единственный способ все решить и закрыть вопрос, это если Хабиб возобновит карьеру ради боя с Оливейрой. В этом случае ни у кого не останется вопросов.

Будем надеяться, что мы сможем это сделать», – сказал Уайт.

Бой Махачева и Оливейры за вакантный титул в легком весе состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

Махачев против Оливейры – война стилей. Кто окажется сильнее в партере: бразильский джитсер или борец из Дагестана?

Сравниваем Хабиба и Махачева в цифрах: Ислам на 5 секунд быстрее добрался до титульника в UFC и чаще финиширует соперников