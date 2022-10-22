Дэйна Уайт: «Оливейра обгонит Хабиба в рейтинге лучших бойцов в истории легкого веса, если победит Махачева»
Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что в случае победы над Исламом Махачевым Чарльз Оливейра обгонит Хабиба Нурмагомедова в рейтинге величайших бойцов легкого веса.
«Да, это абсолютно верно. Согласен с этим на 100%.
Единственный способ все решить и закрыть вопрос, это если Хабиб возобновит карьеру ради боя с Оливейрой. В этом случае ни у кого не останется вопросов.
Будем надеяться, что мы сможем это сделать», – сказал Уайт.
Бой Махачева и Оливейры за вакантный титул в легком весе состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.
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