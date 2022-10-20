Ислам Махачев: «Я собираюсь провести больше защит титула, чем Хабиб»
Легковес UFC Ислам Махачев заявил, что хочет превзойти достижения Хабиба Нурмагомедова.
Хабиб защитил титул чемпиона в легком весе три раза, Махачев 22 октября подерется за вакантный титул UFC Чарльзом Оливейрой.
«Я собираюсь провести больше защит титула, чем Хабиб. Позже я перейду в другой дивизион. Если у меня все получится, уверен на сто процентов, Хабиб будет этому только рад», – сказал Махачев.
Бой Махачева и Оливейры состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.
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