Бенеил Дариуш: «Если Волкановски выиграет пояс в легком весе, то должен оставить титул в полулегком»

Легковес UFC Бенеил Дариуш объяснил, почему будет трудно удерживать пояса в двух дивизионах.

«Иметь два пояса круто, но защищать два пояса не одно и то же. Это застопорит два дивизиона. Это будет для всех, как заноза в заднице.

Мы все помним, как Конор Макгрегор на очень долго заморозил дивизион, а теперь это сделает Алекс?

Я знаю, что он активный боец, но это неважно. Ему придется драться каждые три месяца. Я уверен, что Алекс способен на это, но есть такие факторы, как травмы, усталость и много чего еще.

Не думаю, что у него это получится. Так что если он решит подняться и выиграет пояс, то должен оставить титул в полулегком весе», – считает Дариуш.

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