Генри Сехудо: «Волкановски ошибся, согласившись стать запасным в бою Махачева и Оливейры»

Бывший чемпион в двух весовых категориях объяснил, почему чемпиону полулегкого дивизиона стоило отказаться от роли запасного бойца поединка Ислам Махачев – Чарльз Оливейра.

«Многие подумают, что я хейтер, но мне кажется, что Волкановски ошибся, согласившись стать запасным в бою Махачева и Оливейры.

Алекс, ты ведь первый номер и получишь второй титульный бой. UFC подтвердили тебе, что ты следующий в очереди на бой за титул чемпиона в легком весе. Почему бы тебе просто не подождать?

Гипотетически это будет худший вариант, если предстоит драться с таким парнем, как Махачев, потому что он умеет подловить соперника в тот момент, когда этого никто не ждет.

Это сильный и мощный боец, который будет над тобой доминировать. Алекс, это не самая умная идея», – считает Сехудо.

Алекс Волкановски: «Если я побью Оливейру, все будут считать меня чемпионом. Если я побью Махачева, мне все равно придется побить Чарльза»

Алекс Волкановски объявил, что стал запасным в бою Чарльза Оливейры и Ислама Махачева