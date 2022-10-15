Генри Сехудо: «Волкановски ошибся, согласившись стать запасным в бою Махачева и Оливейры»

Теги полулегкий вес UFC MMA Генри Сехудо легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Алекс Волкановски UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо объяснил, почему чемпиону полулегкого дивизиона Алексу Волкановски стоило отказаться от роли запасного бойца поединка Ислам Махачев – Чарльз Оливейра.

«Многие подумают, что я хейтер, но мне кажется, что Волкановски ошибся, согласившись стать запасным в бою Махачева и Оливейры.

Алекс, ты ведь первый номер и получишь второй титульный бой. UFC подтвердили тебе, что ты следующий в очереди на бой за титул чемпиона в легком весе. Почему бы тебе просто не подождать?

Гипотетически это будет худший вариант, если предстоит драться с таким парнем, как Махачев, потому что он умеет подловить соперника в тот момент, когда этого никто не ждет.

Это сильный и мощный боец, который будет над тобой доминировать. Алекс, это не самая умная идея», – считает Сехудо.

Алекс Волкановски: «Если я побью Оливейру, все будут считать меня чемпионом. Если я побью Махачева, мне все равно придется побить Чарльза»

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