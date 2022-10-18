Дэйна Уайт сообщил, что Волкановски будет претендентом на титул в легком весе

Чемпион UFC в полулегком весе следующим сразится за титул в легком дивизионе. Об этом сообщил президент промоушена .

Австралиец выступает в качестве резервного бойца главного события UFC 280, в котором и подерутся за вакантный титул в легком весе.

На турнире в Абу-Даби также состоится бой Бенеила Дариуша и Матеуша Гамрота.

Волкановски ответил на претензии Дариуша: «Я не играю в игры. Лечу в Абу-Даби вместе с угловыми, и мне за это платят»

Волкановски – аутсайдер в боях против Махачева и Оливейры по мнению букмекеров