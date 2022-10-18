Дэйна Уайт сообщил, что Волкановски будет претендентом на титул в легком весе

Теги полулегкий вес UFC Дэйна Уайт MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Алекс Волкановски UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски следующим сразится за титул в легком дивизионе. Об этом сообщил президент промоушена Дэйна Уайт.

Австралиец выступает в качестве резервного бойца главного события UFC 280, в котором Чарльз Оливейра и Ислам Махачев подерутся за вакантный титул в легком весе.

На турнире в Абу-Даби также состоится бой Бенеила Дариуша и Матеуша Гамрота.

Волкановски ответил на претензии Дариуша: «Я не играю в игры. Лечу в Абу-Даби вместе с угловыми, и мне за это платят»

Волкановски – аутсайдер в боях против Махачева и Оливейры по мнению букмекеров

 

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