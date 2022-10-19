Волкановски – о бое Махачева и Оливейры: «Думаю, они выйдут и покажут настоящее шоу!»

Чемпион UFC в полулегком весе заявил, что ждет титульный поединок в легком весе между и .

«Это будет очень интересный, отличный бой. Не могу дождаться, очень хочу на это посмотреть.

Они оба выглядят здоровыми, кажется, они оба без травм. Думаю, они выйдут и покажут настоящее шоу!

Когда планирую дебют в легком весе? Думаю, что в начале следующего года. Если с Исламом и Чарльзом все будет в порядке, то в начале следующего года», – сказал Волкановски.

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