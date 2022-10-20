Чарльз Оливейра: «Сначала мы подеремся с Волкановски в легком весе, а затем в полулегком»

Бывший чемпион в легком весе хочет драться с чемпионом полулегкого дивизиона дважды.

«Сначала надо сосредоточиться на том, что произойдет на UFC 280. Что касается боя с Волкановски, то на самом деле, позже я все равно планирую подраться в Бразилии.

Если мы устроим поединок против Алекса, то сделаем это дважды. Сначала мы подеремся в легком весе, а затем в полулегком.

Я могу подраться в Австралии в феврале, но только за его титул. Конечно, я могу сделать вес. У меня отличная команда, с которой я спущусь в полулегкий дивизион», – сказал бразилец.

22 октября на UFC 280 Оливейра подерется за вакантный титул в легком весе с Исламом Махачевым.

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