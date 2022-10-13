Волкановски ответил на претензии Дариуша: «Я не играю в игры. Лечу в Абу-Даби вместе с угловыми, и мне за это платят»

Чемпион UFC в полулегком весе ответил на претензии , который заявил, что он, а не австралиец, является запасным бойцом поединка – .

«Хочу сказать ему, что я не играю ни в какие игры. Может быть, они правда сказали ему что-то пару месяцев назад, или он слышал это от своего менеджера, и не в курсе, что с тех пор многое изменилось.

На данный момент реальность такова, что я лечу в Абу-Даби вместе с угловыми, и мне за это платят. Все официально, так что я не играю ни в какие игры.

Если кто-то провалит взвешивание, я буду в деле. Какой смысл делать это, если проваливший взвешивание выиграет, и титул останется вакантным? Очевидно, что если кто-то не сделает вес, он уступит свою возможность», – сказал Волкановски.

Бой Махачева и Оливейры за вакантный титул в легком весе состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

Дариуш заявил, что будет запасным в бою Махачев – Оливейра: «Не знаю, играет ли Волкановски и UFC в какие-то игры»

Волкановски – аутсайдер в боях против Махачева и Оливейры по мнению букмекеров