Фьюри объяснил, почему не стал ждать боя с Джошуа: «Восемь недель до поединка, а контракта нет»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, почему сорвался его бой с , который планировался 3 декабря.

«У них был контракт две недели, и они не подписали его, сославшись на коммерческие причины. Они всегда найдут причину не драться с «Цыганским королем».

Я не могу винить их. В любом случае я бы прошел через Джошуа, как раскаленный нож сквозь масло. Мне хватило бы три или четыре раунда.

Я покончил с этим, крайний срок прошел. Сегодня у нас восемь недель до боя, а контракта нет. Они этого не сделали.

Как долго они собирались оттягивать? Они хотели подписать контракт за две недели до поединка? Если вы им дадите срок два года, они все равно будут держать его у себя до последнего», – сказал Фьюри.

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