Отец Фьюри: «У меня в штанах материал для чемпионов мира. Я застраховал свои яйца на 10 млн фунтов»

Джон Фьюри сообщил, что застраховал свой половой орган на 10 млн фунтов.

«Я застраховал свои яйца на 10 млн фунтов. У меня в штанах очень качественный прибор, материал для чемпионов мира.

Все мои сыновья умеют драться, не только Тайсон. Так что я даю проверенный результат.

Тайсон вообще на вершине мира, остальные сыновья тоже хорошо устроились. Если кому-то интересно, то я готов помочь с материалом за 50 тысяч фунтов», – сказал Фьюри-старший.

Чемпион WBC Тайсон Фьюри подтвердил слова отца.

«Его сперма произвела тяжеловеса-чемпиона, это имеет ценность. Если с ним что-то случится, то из него можно было бы вытащить еще нескольких чемпионов.

Можно было бы заморозить его старания и через 100 лет сделать сводного брата Цыганского короля!

Я, например, стал чемпионом, но сам пока ни одного не произвел. У лошадей схема с производством чемпионов так и работает», – сказал боксер.

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