Менеджер Усика: «Если со стороны Фьюри не будет никаких оправданий, то мы подеремся в феврале»

Менеджер Эгис Климас рассказал о возможной организации боя и за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

«Усик вернется на раньше февраля. Однозначно он не будет драться в этом году.

Вопрос в том, когда будет готов Тайсон Фьюри. Сейчас Усик нацелен на унификацию, он хочет объединить титулы.

Надеюсь, что Тайсон соберется с мыслями. Если с его стороны не будет никаких оправданий, то мы выйдем и подеремся в феврале...

Через одну-две недели Усик покинет Украину. Он приедет в США. У нас здесь есть определенные планы. Мы посетим Конвенцию WBO, а после этого он сможет начать подготовку к бою в феврале», – сказал Климас.

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