Тайсон Фьюри: «Я не могу уйти из бокса, и, возможно, мне потребуется психолог»

Чемпион WBC в тяжелом весе рассказал, почему вернулся в бокс после объявления о завершении карьеры.

«Я не могу уйти, и, возможно, мне потребуется психолог. Кто-то, кто может помочь мне, потому что я считаю, что мне нужна психологическая помощь, чтобы избавиться от всего этого.

Если вы спросите меня, почему я боксирую, то я скажу, что у меня нет целей и амбиций в боксе.

Я боксирую, потому что чувствую, что бокс нужен мне, чтобы сохранить рассудок. Каждый день я борюсь за выживание.

И я не знаю, смогу ли выжить без профессионального бокса. Я пробыл вне ринга четыре месяца, но тренировался дважды в день семь раз в неделю», – сказал Фьюри.

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