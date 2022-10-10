Тайсон Фьюри: «Я не могу уйти из бокса, и, возможно, мне потребуется психолог»
Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, почему вернулся в бокс после объявления о завершении карьеры.
«Я не могу уйти, и, возможно, мне потребуется психолог. Кто-то, кто может помочь мне, потому что я считаю, что мне нужна психологическая помощь, чтобы избавиться от всего этого.
Если вы спросите меня, почему я боксирую, то я скажу, что у меня нет целей и амбиций в боксе.
Я боксирую, потому что чувствую, что бокс нужен мне, чтобы сохранить рассудок. Каждый день я борюсь за выживание.
И я не знаю, смогу ли выжить без профессионального бокса. Я пробыл вне ринга четыре месяца, но тренировался дважды в день семь раз в неделю», – сказал Фьюри.
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