Алекс Волкановски: «Федор и Петр Ян – величайшие бойцы из России»

Чемпион UFC в полулегком весе рассказал, кого считает величайшим российским бойцом.

«Очевидно, что это . Но Петр Ян мой друг, так что я назову еще и его.

Я знаю, что в России много жестких ребят, мне доводилось тренироваться со многими русскими в Таиланде. У них хорошая борьба», – сказал Волкановски.

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