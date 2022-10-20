Алекс Волкановски: «Федор и Петр Ян – величайшие бойцы из России»

Теги легчайший вес UFC MMA Федор Емельяненко Петр Ян Алекс Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски рассказал, кого считает величайшим российским бойцом.

«Очевидно, что это Федор Емельяненко. Но Петр Ян мой друг, так что я назову еще и его.

Я знаю, что в России много жестких ребят, мне доводилось тренироваться со многими русскими в Таиланде. У них хорошая борьба», – сказал Волкановски.

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