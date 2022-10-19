Петр Ян – о Хасбике: «Позитивно отношусь к этому парню, может, подерусь с ним»

Топовый боец легчайшего веса UFC Петр Ян высказался о Хасбулле Магомедове, который подписал контракт с промоушеном.

Напомним, что по соглашению будет посещать турниры, а UFC уже выпустил именной мерч блогера.

«Я позитивно отношусь к этому парню. Он нашел свое место, его нашли. Я не вижу в этом ничего противоречивого.

Как говорится, ко всему отнесись с пониманием, либо не суди, да не судим будешь. Его высказывания и действия интересны всем.

Это интересно UFC. Безусловно, мы сфоткаемся, если увидимся. Почему бы и нет? Может быть, подеремся», – сказал Ян.

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