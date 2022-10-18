Деметриус Джонсон: «Победитель боя Ян – О’Мэлли должен сразиться с Чито Верой»

Бывший чемпион в наилегчайшем весе считает, что эквадорец Марлон Вера заслуживает бой за пояс в легчайшем весе.

«Думаю, что Петр Ян победит ’Мэлли. Но кто бы не выиграл этот бой, он должен сразиться с Чито Верой, потому что он победил Шона, хоть там и была травма.

Вера заслуживает боя за титул. У него победная серия из 5-6 боев. Если вы не хотите давать ему титульный бой, то дайте ему возможность сразиться с этими парнями, чтобы стать полноправным претендентом. Я надеюсь, что Чито получит титульный бой, а не победитель пары Ян – О’Мэлли», – сказал Джонсон.

Бой Яна и О’Мэлли состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

Дэйна Уайт сообщил, что победитель боя Петр Ян – Шон О’Мэлли сразится за титул

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