Дэйна Уайт: «Поединок против Яна для О’Мэлли то же самое, что для Конора – бой против Альдо»

Президент UFC Дэйна Уайт поделился ожиданиями от боя и ’Мэлли.

«Петр Ян является первым номером рейтинга. О’Мэлли 27 лет, у него рекорд 15-1, он опытен, выше ростом, у него есть нокаутирующая мощь.

В общем, у Шона есть все навыки, чтобы победить Яна. Шон должен выйти в октагон и сделать это. Но это непростая задача, потому что Ян — абсолютный дикарь.

Недавно О’Мэлли сказал, что хочет стать новым . Речь идет о победе в ключевых боях.

Поединок против Яна для Шона то же самое, что для Конора – бой против , – сказал Уайт.

Бой Яна и О’Мэлли состоится 22 октября на UFC 280.

Петр Ян: «Надеюсь, после боя с О’Мэлли я буду драться за пояс»

Дэйна Уайт сообщил, что победитель боя Петр Ян – Шон О’Мэлли сразится за титул